Sainte-Julie demande au fédéral d’approuver la décision d’interdire les vols commerciaux de nuit à l’aéroport de Saint-Hubert

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 6 juin dernier à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

• Lors de cette rencontre, le maire a rappelé que les incendies font rage dans la province et il a salué ses combattants. « Depuis déjà quelques jours, de nombreux feux de forêt sévissent dans le nord du Québec. Toutes nos pensées vont aux citoyens des villes qui ont dû être évacuées et aux pompiers qui combattent les feux jour et nuit. »

• Le conseil a demandé au ministre fédéral des Transports et à NAV Canada (la société qui est chargée du contrôle du trafic aérien civil), d’approuver, à l’instar des villes de Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville, la décision d’interdire des vols commerciaux de nuit entre 23 h et 6 h à l’aéroport de Montréal Saint-Hubert et de n’accorder aucune exemption ou permission spéciale à Chrono Aviation.

• La Ville a réservé une somme de 302 400 $ à même l’excédent de fonctionnement affecté aux immobilisations afin de financer l’acquisition du lot 6 015 321 du Cadastre du Québec pour revente afin de construire une nouvelle installation du CPE Julie-Soleil en bordure du stationnement incitatif.

• Les élus ont retenu une somme de 805 425,60 $ à même l’excédent de fonctionnement affecté aux immobilisations afin de financer la partie des coûts d’acquisition à la charge de la Ville de Sainte-Julie en vue de l’agrandissement des Étangs-Antoine-Charlebois, situés en bordure du territoire de Saint-Amable.

• Le conseil a autorisé la greffière adjointe ou le directeur général adjoint et trésorier à déposer une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA).

• La Municipalité a reconduit, pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025, le contrat concernant les travaux de déneigement de stationnements et de voies d’accès, incluant les travaux en option et l’ajout du déneigement du stationnement du centre communautaire à l’entreprise Excavation E.S.M. pour 142 042,43 $, toutes taxes comprises.

• La Ville a adopté la politique Municipalité amie des aînés et le plan d’action 2023-2026.

• Le conseil a accepté que le Règlement 1239-2 – modifiant le Règlement 1239 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires afin d’augmenter à 20 000 $ le seuil de dépenses pour l’attribution de contrats de services professionnels par les directeurs –, soit présenté pour adoption à une séance distincte du conseil.

• Finalement, les élus ont proclamé le 24 juin « Fête nationale du Québec » et ont invité tous les citoyens à souligner leur fierté en prenant part aux célébrations qui se tiendront dans près de deux semaines.