La nouvelle urgence de l’Hôpital Honoré-Mercier est maintenant trois fois plus grande

Le 30 mai dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a procédé à l’inauguration de la nouvelle urgence de l’Hôpital Honoré-Mercier, qui a triplé de superficie à la suite des travaux d’agrandissement d’envergure qui ont été entrepris au coût de 69 millions de dollars.

Lors de cette inauguration, les gestionnaires ont rappelé que le projet consistait en un agrandissement d’une superficie de 6 516 m2, sur deux niveaux. La toute nouvelle urgence est maintenant dotée d’une salle d’attente plus spacieuse, d’une zone d’évaluation rapide de sept fauteuils afin de traiter les patients qui doivent être vus de façon très urgente, d’une aire d’observation de 26 civières ainsi que d’une aire de choc de quatre civières.

Le garage peut accueillir quatre ambulances, de même que des salles mécaniques et un lien de jonction. Le projet a de plus permis de réaménager le secteur de l’unité de médecine de jour, l’aire clinico-administrative et les aires de soutien afin d’optimiser leur fonctionnement. Et finalement, on y a aménagé des cubicules uniques et fermés permettant de mieux prévenir les infections.

Le ministre a aussi précisé à cette occasion que le gouvernement a posé des gestes concrets pour améliorer l’accès aux soins et diminuer la pression sur l’ensemble des urgences puisque 582 252 patients supplémentaires ont été pris en charge par un groupe de médecine familiale en date du 30 avril 2023, et que les plans de surcapacité ont été déployés pour éviter les épisodes très critiques dans les urgences et réduire leur taux d’occupation.

Il a jouté qu’une ligne pédiatrique a également été créée afin que les parents puissent rapidement obtenir un rendez-vous ou des conseils pour leur enfant malade, et des cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont été mises sur pied.