Interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans la région

Devant l’ampleur des feux en activité à travers le Québec, le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MNRF) a décidé d’élargir la portée de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), touche notamment le territoire de la Montérégie.

Dans son avis, le Ministère a précisé que « la collaboration de tous est essentielle pour que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée », mais a du même coup averti que « quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d’une amende ». Celle-ci peut se situer entre 500 $ et 50 000 $.

La SOPFEU déplore que, seulement quatre jours après la mise en place de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, le dimanche 28 mai dernier, 35 nouveaux incendies ont brûlé plus de 65 hectares de forêt. L’organisme précise également que, depuis le début de la présente saison de protection, 194 incendies de forêt ont été recensés, alors que la moyenne des dix dernières années à la même date est de 188 feux, soit sensiblement le même nombre. Toutefois, il est important de préciser que les brasiers ont ravagé en moyenne une superficie de 185,3 hectares au cours des 10 dernières années, alors qu’actuellement, c’est 317,9 hectares qui sont affectés, soit près du double!

Devant l’ampleur de la situation, le MRNF ainsi que le ministère de la Sécurité publique ont émis un avis préventif concernant les risques de feux de forêt et sollicitent la collaboration de toute la population pour éviter ou restreindre au maximum les déplacements en forêt au cours des prochains jours, en raison de l’indice d’inflammabilité extrême et des incendies préoccupants en cours à certains endroits de la province.