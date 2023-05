Temps partiel : un tout premier album pour l’artiste originaire de Sainte-Julie, Patrick Bourdon

Un gros été s’annonce pour l’auteur-compositeur-interprète originaire de Sainte-Julie, Patrick Bourdon, alors qu’il a lancé le 23 mai dernier son tout premier album, Temps partiel, aux accents country et folk, avec une touche humoristique. Par la suite, il entreprendra au cours des prochains mois une tournée qui le mènera aux quatre coins du Québec, pour son plus grand bonheur!

« C’est country, c’est folk, c’est rock, c’est jeune et c’est pour tout le monde! », a déclaré le chanteur en marge de ce lancement. « Récits d’amour, d’amitié et de tout ce qui peut se passer entre le « punch out » du soir et le « punch in » du lendemain matin, c’est un soupir de soulagement qui envoie le disque vers vous [les fans], content que ces onze pièces appartiennent maintenant à d’autres que moi, en espérant que vous l’écouterez fort et fort souvent! »

L’artiste se veut tantôt drôle, tantôt touchant, il pose sur une musique country/folk des textes largement inspirés de son vécu « où il chante la tiédeur de la vie quotidienne avec tout ce que ça implique de beau et de laid ». Son équipe mentionne que, « seul ou accompagné de son groupe, Patrick est à son aise devant n’importe quel public et ça se sent, n’hésitant pas à interpeller la foule et à y aller d’anecdotes et d’interventions en tous genres ».

À force de spectacles dans les bars, Patrick Bourdon a fait ses armes depuis déjà quelques années et roule lentement mais sûrement sa bosse comme auteur-compositeur-interprète solo depuis 2018. Il compte à son actif des participations au Cabaret Festif de la Relève et Ma première Place des Arts, en plus de nombreux spectacles à travers la province.

Il a lancé deux EP (Extended Play) faits maison qui ont été lancés respectivement en 2020 et 2021 « Débraillé » et « Sauf dimanche… », avant de pouvoir présenter son premier « bébé », Temps partiel, coréalisé avec Benoit Bouchard, un opus qui est disponible sur les plateformes numériques.

« Bin hâte d’avoir mal au cerveau à différents endroits au Québec cet été! », a-t-il lancé entre ces deux tourbillons que sont le lancement du disque et le début de la tournée!