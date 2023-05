La députée de Verchères remet un certificat honorifique de l’Assemblée nationale

Alors qu’elle était active en politique municipale pendant 25 ans à Sainte-Julie, Suzanne Roy se faisait un devoir et un honneur de souligner l’anniversaire de la création du drapeau du Québec, le 21 janvier de chaque année. Mme Roy était présente à Verchères le 22 mai dernier afin d’honorer la mémoire des patriotes de 1837-1838 et elle a salué les responsables de la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska, section Verchères, qui se sont dévoués pendant des années pour que la cause de ces hommes et de ces femmes reste bien vivante.

« Au cours des deux dernières décennies, la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska, section Verchères s’est toujours impliquée activement dans la vie démocratique du Québec », a souligné la députée. « Elle a aussi, bien sûr, encouragée et soutenue la diffusion de l’éducation patriotique, par de nombreuses activités de commémorations nationales, dont celles, comme aujourd’hui, de la Journée nationale des patriotes. »

« J’ai tenu à souligner la contribution de la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska, section Verchères, dans l’histoire culturelle, sociale et économique du Québec en remettant à Paul Brisebois et à Nicole Chagnon-Brisebois un certificat honorifique de l’Assemblée nationale. »

« La devise du Québec étant Je me souviens; la Journée nationale des patriotes est une belle occasion de la mettre en pratique, parce qu’un peuple sans histoire est un peuple sans identité. On se doit de prendre le flambeau avec fierté et c’est à notre tour de poursuivre l’histoire de notre belle nation québécoise. Il faut s’inspirer de notre passé, pour que le Québec soit encore plus fort et plus fier. Pour que Verchères soit encore plus fort et plus fier! »