Les Julievillois sont invités à venir festoyer à la Fête au Vieux-Village le 3 juin prochain

La Fête au Vieux-Village se tiendra le 3 juin, de 10 h à 16 h 30, à la place publique située à proximité du 550, boulevard Saint-Joseph. Lors de cette journée, les citoyens sont invités à venir découvrir les commerçants locaux et à profiter des activités familiales. En cas de pluie, la fête sera déplacée le 4 juin.



« La Fête au Vieux-Village est l’occasion idéale de découvrir et d’encourager les commerçants de la ville tout en s’amusant en famille. Je vous invite à participer en grand nombre à cet événement des plus festifs », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Lors de cette journée, plusieurs activités permettront aux petits et aux grands de s’amuser tout en découvrant les commerçants locaux. De plus, les jeunes participants pourront tester leur habilité à travers divers jeux de kermesse afin de récolter des coupons leur permettant de participer aux nombreux tirages tout au long de la journée. Des amuseurs publics et des artistes seront également sur place pour animer l’événement.



Les commerces désirant participer à cette grande fête sont invités à communiquer leur intérêt à l’adresse loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca.



Pour connaître les commerces participants et la programmation complète, les citoyens sont invités à consulter la section Activités et événements extérieurs du site Web de la Ville.