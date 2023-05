Félicitations aux 21 élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie

Le 21 mai dernier, les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau ont participé au festival des harmonies et orchestres symphoniques de Sherbrooke et ils ont donné une excellente performance. Sous la direction de madame Nathalie Lachance, ils ont remporté la note d’or avec un résultat de 90,5% dans la catégorie Junior, 5e secondaire et moins. Ils ont obtenu la 1re position ainsi qu’une bourse.

Félicitations aux 21 élèves du profil guitare!