Rapport financier: 300 000 $ pour soutenir les projets de logements sociaux à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a présenté récemment les faits saillants de son rapport financier faisant état d’un excédent affecté de 5,3 millions $, ce qui a notamment permis un rachat de la dette et de réserver un montant de 300 000 $ afin de soutenir les projets de logements sociaux sur son territoire.

Le rapport financier préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton précise que les revenus de fonctionnement ont augmenté de manière plus importante que prévu pour atteindre 55 284 936 $.

Pour sa part, l’excédent de fonctionnement est de 8 662 425 $ et provient, entre autres, de certaines catégories de revenus dont principalement les droits de mutation pour 4 489 500 $ et le report de dépenses à l’année 2024.

Une partie de cet excédent de fonctionnement, soit 1 475 000 $, a été utilisée au budget 2023 et une autre portion, 1 625 000 $, sera prévue au budget 2024 afin de réduire la pression sur le compte de taxes des contribuables.

Une somme de 3 000 000 $ a été réservée au poste Immobilisations, ce qui permettra un paiement comptant plus important lors d’investissements, comme par exemple pour la réfection du chalet du parc Edmour-J.-Harvey, en plus de réduire les coûts de financement liés à d’éventuels règlements d’emprunt. Un montant de 2 000 000 $ a aussi été planifié afin de prévoir le paiement comptant d’une partie des différents travaux de réfection de pavage de rues et de gainage d’aqueduc.

Un demi-million $ ira également à la réduction la dette lors de son refinancement. Il est à noter à ce sujet qu’au 31 décembre 2022, cet endettement total net représente 49,2 millions, soit une baisse de 2,8 M$ comparativement à 2021. Quand au taux d’endettement, celui-ci est à 1,01 % comparativement à 1,20 % en 2021.

La richesse foncière uniformisée (RFU) de Sainte-Julie a fait un bond de plus d’un demi-milliard $ en 2022 avec l’ajout de nouveaux immeubles ainsi que les rénovations aux immeubles existants, et la RFU atteint maintenant près de 5 milliards $, soit 4 860 000 000 $ plus précisément.

Ces données ont amené le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a affirmer que la Ville demeure parmi les municipalités les mieux gérées dans sa catégorie de population.