Un retour des plus appréciés pour la troupe du Théâtre lyrique de la Montérégie!

Pour souligner son retour sur les planches après trois années d’absence, le Théâtre lyrique de la Montérégie a présenté la pièce Les Mousquetaires au couvent, une opérette en trois actes de Louis Varney, créée à Paris en 1880 et qui est demeurée l’une des plus célèbres du répertoire d’opérette français.

Rappelons rapidement qu’on y raconte l’histoire d’un mousquetaire amoureux de Marie qui est pensionnaire au couvent des Ursulines. Avec l’aide de son ami et comptant sur la complicité du truculent abbé Bridaine, ils s’introduisent dans les lieux dans le but d’enlever Marie en se déguisant en religieux avec les soutanes qu’ils ont volées à deux pèlerins, mais le tout ne surviendra pas sans provoquer, bien sûr, de nombreux rebondissements!

Le ton amusant est donné avant même que débute le spectacle quand la Supérieure du couvent des Ursulines nous avertit de ne pas laisser notre cellulaire allumé sinon il nous en coûtera!

Puis, cela se poursuit avec les rires communicatifs de Simone, la serveuse de l’auberge, qui semble ne jamais se lasser des avances du mousquetaire Narcisse de Brissac, même quand celui-ci va jusqu’à déposer des baisers hardis sur un décolleté ma foi bien plongeant!

Bref, ces rires se sont poursuivis tout au long des trois actes et si le plaisir était palpable dans la salle, c’est sur la scène qu’il apparaissait encore plus évident! Un plaisir contagieux donc, si bien que les artistes du Théâtre lyrique de la Montérégie lancent déjà une invitation à toutes celles et ceux qui voudraient bien faire partie de la prochaine production, Orphée aux Enfers, de Jacques Offenbach, dont les auditions auront lieu très bientôt.