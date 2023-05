Une nouvelle convention collective pour les employés cols blancs et cols bleus de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle s’est entendue avec ses cols blancs et bleus sur le renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 décembre 2021. L’entente de principe, qui s’échelonne sur six ans, a été acceptée à majorité par les membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 1690, lors d’une assemblée tenue en avril dernier.



La nouvelle convention a été signée le 10 mai en présence des différentes parties. Le nouveau contrat de travail couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Il prévoit une augmentation salariale totale de 18,5 % sur six ans. Les termes du renouvellement incluent également quelques modifications concernant l’horaire de travail, les conditions d’emploi et le statut de certains postes.



Tout au long des négociations, les deux parties ont collaboré afin de s’entendre sur leurs enjeux communs, notamment afin d’assurer aux employés un milieu de travail attrayant tout en offrant les meilleurs services aux citoyens.