Le rapport financier 2022 de la Ville de Sainte-Julie démontre l’excellente santé financière de la Ville

La Ville de Sainte-Julie a présenté les faits saillants de son rapport financier annuel à la séance publique du 9 mai, dont l’analyse confirme qu’elle demeure parmi les municipalités les mieux gérées dans sa catégorie de population.

« Nous poursuivons notre objectif d’améliorer notre qualité de vie en investissant dans nos infrastructures urbaines et services municipaux selon la capacité de payer des Julievillois. Je désire souligner l’implication du conseil municipal et l’administration municipale qui partage ce même objectif d’une saine gestion administrative de notre belle ville. Je remercie particulièrement à l’occasion du dépôt du rapport financier notre directeur général adjoint et trésorier, Patrick Quirion ainsi que notre directrice générale, Mélanie Brisson. Je tiens également à remercier Lucie Bisson et Amélie Poirier, respectivement présidente et membre de la Commission des finances », a précisé le maire Mario Lemay.



Faits saillants :

• Le rapport financier est audité par Raymond Chabot Grant Thornton.

• L’année 2022 se termine par un excédent de fonctionnement non affecté de 455 245 $. Les revenus de fonctionnement ont augmenté de manière plus importante que prévu pour atteindre 55 284 936 $. L’excédent de fonctionnement de 8 662 425 $ provient, entre autres, de certaines catégories de revenus dont principalement les droits de mutation pour 4 489 500 $ et le report de dépenses à l’année 2024. Celui-ci a permis de financer les éléments suivants :

o Afin de réduire la pression sur le compte de taxes, un montant de l’excédent de fonctionnement au 31 décembre 2022 (1 475 000 $) a été utilisé au budget 2023 et un autre montant sera utilisé au budget 2024 (1 625 000 $) ;

o Immobilisations (3 000 000 $), ce qui permet un paiement comptant plus important lors d’investissements et ainsi réduire les coûts de financement liés à d’éventuels règlements d’emprunt ;

o Pavage (2 000 000 $), afin de prévoir le paiement comptant d’une partie des travaux de réfection de pavage des années 2024 et suivantes ;

o Rachat de la dette (500 000 $), afin de réduire la dette lors de son refinancement.

• Au 31 décembre 2022, cet endettement total net représente 49,2 millions, soit une baisse de 2,8 M$ comparativement à 2021.

• L’ajout de nouveaux immeubles et les rénovations aux immeubles existants ont fait augmenter la richesse foncière uniformisée de 510 millions de dollars en 2022 pour atteindre 4 860 000 000 $.

• Le taux d’endettement est à 1,01 % comparativement à 1,20 % en 2021.