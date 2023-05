Exposition des élèves et des professeurs de l’Atelier des Arts visuels

Le talent artistique à l’honneur. Les élèves et les professeurs du Café centre d’art, la ruche des artistes de Boucherville, exposeront leurs plus récentes œuvres les 25, 26, 27 et 28 mai. Le vernissage aura lieu le 25 mai à 17 h à la Galerie Jean Letarte. À cette occasion, le don d’une presse pour l’estampe qui est un legs du grand artiste Jean Letarte sera souligné.

Comme d’habitude, l’exposition des onze professeurs se déroulera à la Galerie Jean Letarte, tandis que les 125 étudiants exposeront leurs œuvres sur les trois étages du Centre d’art. La créativité et la passion sont les fils conducteurs de ces œuvres.

C’est une invitation à encourager le grand talent des artistes d’ici.