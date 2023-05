24h de PAUSE en famille : le 28 mai, rendez-vous sans écran !

Pour une troisième année, PAUSE invite les familles aux quatre coins du Québec à vivre une expérience de déconnexion : le 24h de PAUSE – Édition famille, le dimanche 28 mai. Parents et enfants s’engagent à ne pas utiliser d’écran (télé, ordi, tablette, cellulaire) pour des fins de loisirs pendant une journée complète ! Dans notre monde hyperconnecté, une utilisation équilibrée d’Internet et des écrans passe par un usage positif et plus conscient des écrans, mais aussi par notre habileté à les mettre sur « pause » régulièrement. D’ailleurs, voici quelques données intéressantes qui sont ressorties du sondage effectué l’an dernier auprès des familles participantes : 60 % des répondants ont remarqué qu’ils utilisent leurs écrans par automatisme et 42 % pour se désennuyer ; 31 % ont mentionné que les membres de leur famille étaient plus présents les uns pour les autres et 41 % ont noté avoir retrouvé du temps libre en famille en fermant leurs écrans; 94 % prévoient s’inscrire à la prochaine édition et 98 % recommanderaient l’expérience à d’autres familles. Comment participer ? Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à Pausetonécran.com/inscription jusqu’au 27 mai et, pour se motiver encore plus, les familles participantes courent la chance de gagner une des trois cartes-cadeaux de 1 000 $ chacune de Sports Experts !