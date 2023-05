Une navette fluviale entre Varennes et Montréal sera mise en service cet été

Les varennois pourront se rendre à Montréal, cet été, par voie d’eau. En effet, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), en lancant la saison 2023 du projet pilote de navettes fluviales dans la grande région de Montréal, ce lundi 15 mai, annoncera du même coup plusieurs nouveautés dont une première liaison fluviale qui fera escale au Vieux-Port de Montréal, à Pointe-aux-Trembles au départ du parc de la Commune à Varennes.

C’est ainsi que les varennois pourront monter à bord d’une navette soit à vélo ou à pied pour se rendre dans le Vieux-Port ou dans le secteur Est de Montréal et revenir quelques heures plus tard avec la navette de retour. Des horaires bonifiés et une meilleure interconnexion avec les réseaux existants permettra à la population d’avoir plus d’options de transport durables et efficaces pour se déplacer dans la grande région de Montréal.

Les horaires et tarifs seront disponibles sous peu via l’ARTM, la Ville de Varennes ou le transporteur désigné.



« L’engouement pour le service de navettes fluviales est indéniable alors que nous avons accueilli près de 256 000 passagers l’an dernier, un nombre record. Le projet pilote témoigne de notre engagement à bonifier les options de transport durable, en complémentarité avec les services de transport collectif actuels, pour mieux répondre aux besoins de déplacement des citoyens qui évoluent constamment. Les navettes fluviales permettent aux citoyens de bénéficier de gains de temps de parcours significatifs, notamment entre la Rive-Sud et l’île de Montréal. De plus, le ministère des Transports et de la Mobilité durable permet l’accès gratuit, en tout temps, au parcours entre Montréal-Mercier et Boucherville, dans le cadre des mesures d’atténuation liées aux travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine », a souligné Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM.