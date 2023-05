Sainte-Julie veut mettre en valeur le parc des Étangs-Antoine-Charlebois et le lac des Outardes

Voici le résumé de l’assemblée publique tenue le 9 mai dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

• Le conseil a autorisé le maire et la greffière à signer les actes de vente pour l’agrandissement du parc des Étangs-Antoine-Charlebois dans le cadre du Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Ces actes de vente ont été conclu d’une part entre la Ville et l’entreprise 9046-1344 Québec, et d’autre part entre la Ville et Les entreprises Harvey.

• Les élus ont accepté la présentation de la demande effectuée dans le cadre du Programme de financement de mise en valeur des milieux naturels de Nature-Action Québec et de la Fondation du Grand Montréal, pour le projet de mise en valeur des rives du lac des Outardes au parc Edmour J.-Harvey.

• La Municipalité a décidé de virer un montant de 5 300 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté pour l’attribuer aux réserves suivantes, soit 3 000 000 $ pour la réfection du chalet du parc Edmour J.-Harvey, 2 000 000 $ pour différents travaux de pavage de rues et de gainage d’aqueduc ainsi que 300 000 $ afin de soutenir différents projets de logements abordables.

• La Ville a donné son accord pour que le financement des projets présentés au rapport du Service des finances en date du 2 mai dernier, totalisant 21 319,98 $, soit fait à même le fonds de roulement et remboursé en versements égaux.

Travaux et divers

• Les élus ont adjugé le contrat concernant des travaux de reconstruction de tronçons des rues d’Avignon et de La Rochelle à l’entreprise A. & J. L. Bourgeois pour 1 594 393,28 $, incluant la réserve pour imprévus.

• La Municipalité a accordé le contrat concernant des services professionnels de conception de plans et devis pour la construction d’une piste cyclable entre le boulevard Armand Frappier et le rang de la Vallée, en bordure de l’autoroute 20, à l’entreprise WSP Canada pour 37 911,40 $ incluant la réserve pour imprévus.

• Le conseil a attribué le contrat relatif à des services d’agence de surveillance pour la période du 16 mai 2023 au 15 mai 2024 à l’entreprise Les alarmes Perfection pour 56 834,79 $, toutes taxes comprises.

• La Ville a accepté de verser au Carrefour familial de Sainte-Julie les deux aides financières suivantes, soit 2 000 $ pour la poursuite des ateliers de prématernelle « Pas de géant » et 5 000 $ pour l’embauche d’une ressource supplémentaire afin de maintenir l’offre et la qualité des services offerts dans le cadre du camp de jour estival journalier.

• Sainte-Julie a attribué le contrat concernant le développement de la section archives du site Internet de la Ville à l’entreprise Locomotive pour 38 027,98 $, toutes taxes comprises.