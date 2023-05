Gala reconnaissance des organismes membres de la CDC Marguerite-D’Youville

Le milieu communautaire s’est réuni le 2 mai dernier pour saluer la contribution essentielle des groupes communautaires sur le territoire.



Sous le thème Les professionnels du communautaire – Les experts de votre communauté, cette première édition mettait en lumière l’expertise et le rôle essentiel des organismes communautaires dans le développement social et communautaire sur le territoire de Marguerite-D’Youville. Plus de 200 personnes étaient présentes !

« Les travailleuses et travailleurs sociaux communautaires sont des professionnels qui agissent sur le terrain pour améliorer la qualité de vie de la population. Cette reconnaissance est bien méritée ! », explique Lise Bertrand, directrice générale de la CDC de Marguerite-D’Youville.



Comme des vedettes



Dans leurs plus beaux atours, les équipes de chaque organisme ont été présentées et ont défilé sur le tapis rouge où un photographe les attendait sous les applaudissements.



Lors de cette soirée en formule souper-spectacle, les convives ont pu apprécier des humoristes de la relève et une prestation musicale. Plusieurs élus étaient présents pour reconnaitre le travail indispensable accompli par les organismes :

o Suzanne Roy, députée de Verchères, Ministre de la Famille et Ministre responsable de la Montérégie / Représentée par ses attachées politiques Carol Lyne Lamont et Sarah Leclerc

o Stéphane Bergeron, député de Montarville / Représenté par Pascale Guilbault et Racim Bedjaoui

o Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères / Représenté par Stevens Héroux

o Daniel Plouffe, préfet suppléant de la MRC MY et maire de Calixa-Lavallée

o Alexandre Bélisle, maire de Verchères accompagné des conseillers.ères Annie Dubeau et Dominic Lampron

o Mario Lemay, maire de Sainte-Julie accompagné des conseillers.ères Lucie Bisson, Josée Marc-Aurèle, Sylvain Dubuc, Éric Faucher et Christian Huard

o Brigitte Collin, Gaétan Marcil et Guillaume Fortier, conseillers.ères de Varennes



Rappelons que la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville est un regroupement local et multisectoriel d’organismes communautaires. Elle agit en tant que leader du développement social et communautaire dans son milieu et offre des services directs aux organismes communautaires sur le territoire de Marguerite-D’Youville, en plus de développer des projets à vocation sociale en partenariat avec ces organismes, les citoyens, les municipalités et les gouvernements. www.cdc.my.org



Un grand merci au comité du gala :



Marie-Christine Dion, agente de liaison à la CDC MY

Maud Lefebvre, directrice générale à la MDJ Sainte-Julie

Lise Bertrand, directrice générale à la CDC MY

Josée Bissonnette, directrice à la MDJ Verchères

Luz Ibarra, agente de développement à la CDC MY

Marilou Fuller, directrice générale à l’APED

Annie Perrier, animatrice sociale – chargée de projets à la MDJ Verchères