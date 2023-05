Surplus financier de 5,7 M$ à Boucherville en 2022

La Ville de Boucherville a réalisé un surplus financier de 5,7 M$ en 2022 et a réduit la dette municipale non subventionnée de 0,3 M$.

Selon le rapport pour l’exercice financier déposé lundi dernier, les revenus sont en hausse de 3,9 M$ par rapport au budget adopté le 13 décembre 2021. De ce montant, 3,6 M$ sont attribuables aux droits de mutation, tandis que 0,3 M$ sont dus aux revenus de taxation et autres sources.

Quant aux dépenses, elles ont été moindres qu’anticipé au cours de l’année 2022. Avec un montant de 1,8 M$, elles créent ainsi l’excédent fiscal de 5,7 M$.

Baisse de la dette totale

La dette totale de la Ville diminue de 101,8 $ à 101,3 M$. Quant à la dette non subventionnée, elle est passée de 81,1 M$ à 80,8 M$, soit une baisse de 0,3 M$.

La dette municipale est composée d’une dette subventionnée et d’une dette non subventionnée. La dette dite subventionnée est constituée de diverses subventions qui seront versées à la Ville par les divers paliers de gouvernements pour des projets, notamment d’infrastructures. Les paiements de la dette subventionnée sont couverts par les versements de subventions, tandis que la dette non subventionnée représente l’endettement réel de la Municipalité. La dette totale est la combinaison de ces deux catégories : subventionnée et non subventionnée.

Le maire Jean Martel s’est déclaré satisfait des résultats financiers de la municipalité dans un contexte de retour à la normalité postpandémique. La Ville mentionne dans un communiqué de presse avoir réussi à aller chercher ces surplus en plus d’avoir effectué huit gels de taxes résidentielles depuis 2012.

Notons que les surplus antérieurs sont de 5.7 M$ en 2019; et de 6.6 M$ en 2021. L’année 2020 a fait exception avec un surplus record de 9.5 M$ en raison du versement d’une subvention de Québec de 3,8 M$ pour aider la villea à faire face à la pandémie.



Investissements en 2022

• Acquisition de 2 lots dans le secteur Du Parchemin pour la protection à perpétuité de 2 millions de pieds carrés de terrain;

• Achat des terrains sur la rue des Ateliers afin d’élargir l’offre en espaces verts;

• Poursuite des travaux en infrastructures sur la rue Pierre-Bourgery, le boulevard du Fort-Saint-Louis, la rue Tailhandier et le boulevard Samuel-De Champlain;

• Phase I du projet de réfection de la rue Newton dans le parc industriel;

• Travaux d’infrastructures sur 4 viaducs à Boucherville (boul. de Montarville / A30, boul. de Mortagne / A20, boul. du Fort-Saint-Louis / route 132 et rue Eiffel / A30) en partenariat avec le ministère des Transports;

• Poursuite des efforts de planification et de plantation d’arbres pour maintenir la canopée de notre forêt urbaine à la suite des abattages en lien avec l’agrile du frêne.