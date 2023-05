Une bourse souligne la persévérance scolaire d’un athlète de l’école de karaté Sankudo de Sainte-Julie

Un athlète de l’école de karaté Sankudo de Sainte-Julie, Hugo Paulhus, a reçu une bourse régionale sport-études de la Fondation Desjardins 2023 qui souligne ainsi sa persévérance scolaire.

Le lauréat de l’Alliance Sport-études en karaté et étudiant en Sciences de la nature au Cégep Sorel-Tracy s’est distingué lors de son parcours académique et aussi parce qu’il est reconnu par le personnel enseignant comme une personne persévérante.

Par voie de communiqué, l’Alliance a précisé que la transition entre le secondaire et le cégep a été mouvementée pour le karatéka puisqu’il effectué fait son passage au collégial en pleine pandémie, en plus d’ajouter trois aller-retour Sorel/Montréal par semaine à son horaire pour aller s’entraîner avec d’autres athlètes de haut niveau.

Cette détermination de l’étudiant-athlète lui a permis d’être retenu dans l’équipe du Québec à quatre occasions dans différents tournois, dont les Championnats canadiens, où il a notamment obtenu une quatrième place du tableau de la catégorie 67 kg chez les moins de 21 ans. L’été prochain, c’est la première marche du podium qu’il visera aux Nationaux qui seront disputés à Laval.

Hugo Paulhus étudie présentement en sciences de la nature au Cégep Sorel-Tracy, et par la suite, il continuera sa formation scolaire pour devenir ingénieur en biotechnologie.