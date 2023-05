L’école Père-Marquette transformée en monde magique de Harry Potter

Définitivement, la créativité est au rendez-vous à l’école Père-Marquette de Boucherville. Cette année encore, les élèves ont présenté une belle une exposition, cette fois-ci sur le thème d’Harry Potter. La semaine dernière, les visiteurs ont ainsi voyagé dans ce monde magique grâce à la fabrication de décors fabuleux.

Les 356 élèves de l’école, les éducateurs du service de garde et les enseignants se sont impliqués dans ce projet rassembleur mis sur pied par le comité des arts.

Chaque élève a créé une lanterne et une oeuvre d’art dans le parcours lumineux menant à la

gare de King’s Cross et au château de Poudlard. Il y avait aussi trois stations musicales.

Le projet a bénéficié cette année d’une bourse de 1500 $ de la Fondation Desjardins.

L’an dernier, les jeunes avaient présenté une exposition sur le thème le thème de la forêt enchantée.