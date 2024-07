Pour les enfants atteints d’un cancer : une fillette se fait raser sa belle chevelure blonde

Olivia Rail, 9 ans, s’est fait raser ses longs cheveux blonds afin qu’ils puissent servir à la réalisation d’une prothèse capillaire destinée à un enfant atteint d’un cancer. Elle a aussi amassé 4 100 $ au profit de Leucan en vendant des canettes et des bracelets qu’elle a fabriqués.

La jeune fille ne connaît personne atteinte d’un cancer, mais elle a eu cette idée lorsqu’elle a vu sur les réseaux sociaux la photo d’une fillette chauve. Avec la complicité de sa mère Rachel Vanden Brande et de son ancien enseignant lorsqu’elle était en première année, Maxime Lajoie, ils ont organisé l’événement le 20 juin dernier à l’école Père-Marquette, à Boucherville.

Sous les encouragements de tous les élèves, elle est passée à l’action.

De leur côté, les écoliers ont fabriqué quelque 300 cartes qui ont été remises à Leucan qui les redistribuera à des enfants malades.

Et pour terminer, Olivia a lancé un défi aux adultes présents lors de l’événement de se faire également raser la tête. Et c’est l’enseignante de 5e année Chantal Castilloux qui l’a relevé, pour sa sœur et une amie atteintes d’un cancer.

Voilà une fin d’année sous le signe de la générosité et de la compassion à Père-Marquette.