Opération policière réalisée dans le cadre du programme Accès Cannabis

Les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, en collaboration avec le SPAL (Service de police de l’agglomération de Longueuil) et la Sûreté du Québec, soit plus de 37 policiers, ont procédé à huit (8) perquisitions ce mercredi 26 avril, dans trois (3) résidences, deux (2) commerces et trois (3) véhicules. Les perquisitions relatives à l’organisation qui se consacrait au trafic de cannabis et de stupéfiants dans la région de Beloeil se sont déroulées dans les municipalités de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Hyacinthe. Les policiers ont procédé à l’arrestation de trois (3) hommes âgés entre 32 et 42 ans pour trafic ainsi que pour possession de stupéfiants et cannabis en vue d’en faire la vente. Ils ont été libérés sous promesse de comparaître et devront se présenter au palais de justice de Saint-Hyacinthe le jeudi 19 juin pour leur comparution. Dans les résidences et véhicules présents sur les différentes scènes, les policiers ont récupéré 2.37 kilogrammes de cannabis, 40.53 grammes de résine de cannabis, 53 bonbons de CBC, 180.75 grammes de cocaïne, 751.92 grammes de champignon, 30 comprimés de psilocybine, 2 710 $ en argent canadien, 7 cellulaires, ainsi que 3 véhicules ayant servi au trafic, pour un total approximatif de 82 000 $. Les biens saisis en produits de la criminalité totalisent quant à eux près de 44 780 $. Cette enquête a été réalisée dans le cadre du programme Accès Cannabis, une action concertée mise en place en 2018 par le gouvernement du Québec, coordonnée par le ministère de la Sécurité publique. Elle vise à intensifier la répression d’approvisionnement du cannabis illicite afin de réduire l’accessibilité sur le marché québécois, et particulièrement chez les jeunes. Toute personne détenant de l’information concernant des activités criminelles commises sur le territoire de la RIPRSL est priée de contacter la ligne Info-Crime de façon anonyme au 450 922-7001 poste 399. Si vous êtes témoin d’événements suspects ou d’individus suspects nécessitant une intervention immédiate, composez le 9-1-1.