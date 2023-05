235 000 $ pour la Marche Source bleue

La 14e édition de la Marche Source Bleue a permis d’amasser plus de 235 000 $. L’objectif était de 275 000 $.

L’événement aide à combler le budget d’exploitation de l’organisme qui accueille gratuitement depuis 2011 des adultes en fin de vie et leur offre une gamme de soins et de services multidisciplinaires hautement spécialisés.

Rappelons que la Source Bleue compte sur une équipe de 200 bénévoles, 65 employés et 7 médecins. Avec ses 16 chambres, elle est la plus grande maison de soins palliatifs en Montérégie et l’une des plus grandes au Québec.