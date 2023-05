Projet du Port de Montréal dans la Zone industrialo-portuaire Contrecœur –Varennes : les coûts explosent à 1,4 milliard $!

Récemment, le quotidien de Toronto, The Globe and Mail, affirmait que le projet d’agrandissement des installations du Port de Montréal à Contrecœur pourrait coûter 1,4 milliard de dollars, soit un bond de plus de 50 % par rapport aux estimations initiales qui se situaient à 950 millions de dollars.

Cette hausse substantielle serait due à l’augmentation des coûts de construction et à l’inflation galopante, ce qu’a confirmé en entrevue à l’émission Zone économique le président-directeur général de l’Administration portuaire de Montréal (APM), Martin Imbleau. « La Covid a vraiment changé les repères dans l’industrie de la construction. C’est l’inflation entre le 950 millions et le chiffre actuel. C’est la raison pour laquelle on a interpellé Québec et Ottawa pour nous aider à joindre les deux bouts sur ce budget-là. »

Des démarches urgentes ont donc été entreprises afin de s’assurer que le mégaprojet permettant de consolider la chaine d’approvisionnement dans l’est du pays voit le jour, étant donné que les installations portuaires à Montréal devraient atteindre leur pleine capacité en 2027.

Dans son dernier budget, Québec a octroyé 75 millions de dollars supplémentaires pour le projet situé dans la Zone industrialo-portuaire Contrecœur –Varennes. Selon le Globe and Mail, l’APM espère qu’Ottawa puisse avancer pour sa part 150 millions de dollars de plus et des négociations sont en cours à ce sujet. Au terme d’une longue rencontre avec Martin Imbleau, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, s’est engagé « à trouver une solution » afin de s’assurer que l’APM ait les fonds nécessaires pour que ce projet aille de l’avant comme prévu.

« Notre gouvernement, le ministère des Transports et moi comprenons l’importance du port de Montréal, non seulement pour la région, non seulement pour le Québec, mais pour tout le pays. En tant que député de l’Ontario, je sais à quel point le port de Montréal est précieux pour les entreprises et les citoyens de l’Ontario », a affirmé M. Alghabra en mêlée de presse.

Selon le PDG, cette annonce serait une question de semaines et non pas de mois.

D’un autre côté, l’organisme Vigie citoyenne port de Contrecœur se dit « toujours inquiet » par la venue de ce mégaprojet. « Le Rapport annuel 2021-2022 – Agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur de mars 2022 mentionnait : « Aucun programme de suivi n’est rédigé en version finale actuellement ». Nous attendons toujours », est-il indiqué dans une lettre ouverte datée du 17 avril dernier.

« Avant de mettre en œuvre toute activité de compensation, il serait primordial que ce dit programme soit rendu public et qu’il soit validé par des organismes indépendants. D’ailleurs, aucune étude probante n’a permis de démontrer une compensation d’herbiers aquatiques, selon les experts. »