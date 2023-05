Longueuillois recherchés pour réformer le mode de scrutin municipal

Au cours des prochains jours, si ce n’est déjà fait, 4 000 Longueuilloises et Longueuillois recevront, par la poste, une invitation à participer à une assemblée citoyenne bien spéciale. Mené par quatre chercheurs, trois de l’Université de Montréal (André Blais, Ruth Dassonneville et Patrick Fournier) et un de l’Université de Sherbrooke (Jean-François Daoust), ce projet de recherche vise à composer une assemblée citoyenne qui délibérera et se prononcera sur quatre réformes possibles de la démocratie électorale municipale : le vote électronique, le vote obligatoire, le droit de vote pour les résidents permanents et la concomitance entre les élections municipales et les élections québécoises.

Durant l’assemblée citoyenne, qui s’échelonnera du vendredi 2 au dimanche 4 juin, des spécialistes feront des présentations sur chacune de ces quatre potentielles réformes. Les présentations seront suivies de discussions en petits groupes et en plénière, puis l’assemblée pourra passer au vote. Ce sera donc l’occasion pour les personnes participant à ce rassemblement de s’informer sur ces propositions de réforme, d’échanger avec leurs concitoyennes et leurs concitoyens, et de se former une opinion éclairée sur ces sujets.

Parmi les personnes qui auront manifesté leur intérêt et disponibilité à participer à cette assemblée citoyenne, les chercheurs tireront un échantillon le plus représentatif possible d’une centaine de citoyennes et de citoyens. Le groupe participera à une soirée d’information le vendredi soir, de 19 h à 21 h, puis à des séances de délibération et de vote sur des propositions de réforme le samedi et le dimanche, de 9 h à 17 h. Les participantes et les participants recevront une compensation financière de 250$.

Cette initiative originale permettra aux personnes qui y participeront de s’exprimer sur les pistes de solutions permettant d’améliorer la démocratie locale.