Suzanne Roy remet 72 660 $ à 104 organismes de la circonscription de Verchères

La députée de Verchères, Suzanne Roy, a dressé un bilan positif lors de la semaine de l’action bénévole. Au terme de l’exercice financier complété le 31 mars dernier, ce sont 72 660 $ qui ont été distribués à 104 organismes de la circonscription dans le cadre du programme de Soutien à l’action bénévole (PSAB).



Le 22 avril dernier, Mme Roy a réalisé une journée portes ouvertes à son bureau afin de rencontrer les représentant(e)s d’organismes de la circonscription. Elle en a profité pour échanger avec eux et prendre de leurs nouvelles afin de connaître leurs réalités sur le terrain et les différents projets qu’ils souhaitent mettre de l’avant.



Suzanne Roy souhaite remercier et saluer le travail réalisé par chaque équipe de travail, membre de conseil d’administration et tous les bénévoles des organismes des villes de Contrecoeur, Calixa-Lavallée, Varennes, Verchères, Sainte-Julie et Saint-Amable.



« J’ai toujours été sensible au travail des divers organismes du territoire et reconnaissante devant le dévouement et l’altruisme qui animent les bénévoles qui y œuvrent. Ils constituent une richesse inestimable pour nos communautés. C’est l’altruisme et le dynamisme de nos bénévoles qui rendent possibles de nombreux services et la présentation de nombreux événements dont toute la population bénéficie. », affirme Suzanne Roy.



Rappelons que l’aide financière consentie dans le cadre du PSAB permet de venir en aide à des organismes à but non lucratif œuvrant dans différents domaines et auprès d’une clientèle variée, telle que les ainés, la culture, l’environnement, le soutien alimentaire, la santé mentale, les sports et loisirs, la jeunesse, l’éducation et l’action bénévole.



« En fin de compte, ce sont tous les citoyens de la région qui bénéficient de ces sommes, autant les jeunes, les familles que les ainés. L’enveloppe de soutien à l’action bénévole favorise l’accès à des activités et des services de qualité, gratuits ou à coûts moindres, il s’agit d’un important outil de développement social. », mentionne Suzanne Roy.