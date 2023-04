Pénurie criante de main-d’œuvre : des mécaniciens recrutés… au Salvador!

La pénurie de main-d’œuvre donne des maux de tête aux entrepreneurs qui doivent se creuser encore plus la tête pour trouver des solutions parce qu’ils sont à bout de souffle à force de faire des heures supplémentaires… Certains prennent donc les grands moyens, comme le garagiste de Sainte-Julie Ronny « Pooch » Pulcinelli qui a recruté deux nouveaux employés… au Salvador, en Amérique centrale!

Selon les plus récentes données disponibles, il y aurait 216 695 postes vacants à pourvoir à travers le Québec, dont près de la moitié dans les régions de Montréal (64 125) et la Montérégie (36 250). Ce problème force donc les entrepreneurs à travailler encore plus fort pour trouver des solutions parfois extrêmes afin de combler leurs besoins.

Un nouveau rapport de recherche de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), précise pour sa part qu’en moyenne, les propriétaires de PME travaillent 54 heures par semaine, ce qui est l’équivalent d’une semaine de huit jours. Les propriétaires ayant déclaré faire plus d’heures en raison des pénuries de main-d’œuvre travaillent encore plus, soit environ 59 heures par semaine, dont 20 pour compenser le manque de personnel. Autrement dit, 34 % de leurs heures travaillées servent à pallier le manque d’employés.

Pour sa part, Ronny « Pooch » Pulcinelli cherchait des employés depuis cinq ans pour son garage de la rue Principale à Sainte-Julie et, quand il en trouvait, il n’était pas rare qu’ils partent aussitôt, ce qui demandait beaucoup d’heures en formation… en pure perte!

Fatigué de chercher, Ronny Pooch s’est tourné vers une agence spécialisée en juillet dernier afin d’embaucher pour trois années deux jeunes hommes du Salvador, soit Jonathan Gomez et Steven Ceron, qui a une femme et des enfants. Les deux sont arrivés par avion le 21 avril dernier aux petites heures du matin et, quand il les a vus, Ronny a lancé : « La relève est arrivée! », et la première question que les Salvadoriens ont posé est : « On commence à travailler? ».

Ronny « Pooch » pourra dorénavant dire qu’il répare les véhicules importés… avec des travailleurs importés!