Geneviève Binette « accouche » de son premier album pour les tout-petits

L’autrice, compositrice et interprète bouchervilloise Geneviève Binette sortira le 2 mai prochain un premier album s’adressant aux tout-petits. Ritournelle comprend onze chansons ludiques qui éveilleront l’imaginaire des enfants tout en abordant des objectifs éducatifs de la petite enfance.

Geneviève Binette avec son alter égo Ritournelle œuvre depuis 2005 dans la francophonie. Elle a, à ce jour, offert plus de 400 représentations au Québec, en France et en Belgique dans plusieurs évènements majeurs. Elle est également comédienne et parolière pour des artistes de renom tels Willows et Isabelle Boulay.

Son album précédent, « Fille de l’océan » lancé il y a deux ans, s’est classé dans le Palmarès 2021 des 15 meilleurs albums québécois, selon Le Devoir.

Le disque est en vente sur le site web ritournellemusique.com et au magasin Bébé & Tralala situé aux promenades Montarville.