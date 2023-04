Boucherville et Longueuil au coeur d’une étude sur la rainette faux-grillon

A défaut de s’occuper des centaines de cerfs de Virginie qui ont littéralement envahi nos territoires au cours des derniers mois, le ministère de l’Environnement la Faune et des Parcs dépêchera des équipes « dédiées » à Longueuil et Boucherville, au cours des prochains jours, pour étudier le chant des fameuses rainette-faux-grillon et pour compléter les inventaires des petites grenouilles.

Les travaux débuteront dès les premiers chants de reproduction et se déroulent sur une période de trois semaines et incluront également le territoire de Laprairie sur la Rive-Sud. En lien avec l’étude mais surtout parce que les petites grenouilles se retrouvent souvent dans des terrains privés, les agents demandent la collaboration des propriétaires pour atteindre les étangs de reproduction pour récolter les données sonores. Le site https://donneesquebec.ca ou la direction régionale au 450 698-7608 permet aux propriétaires de consulter la Carte des occurrences d’espèces en situation précaire.

Dans la dernière décennie, selon les plus récentes statistiques, la Fédération canadienne de la faune a constaté une diminution de 37 % de sa population au Québec et c’est en Montérégie que l’on retrouve les sites abritant le plus de rainettes.

Les données d’écoute permettront d’évaluer les tendances de la population et documenter les menaces. Par la suite, il sera possible d’orienter la prise de décisions pour favoriser des actions de rétablissements.

A noter que plusieurs organismes de conservation de la Rive-Sud surveillent également depuis plusieurs années la situation de la rainette. Dans certaines villes comme Boucherville, on propose même, à cette période-ci de l’année, des activités de sensibilisation avec des sorties en milieux naturels pour écouter le chant d’amour des petites grenouilles.