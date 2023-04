Les Seigneurs de Boucherville couronnés champions

Les Seigneurs de Boucherville ont été couronnés champions lors du tournoi provincial qui se tenait le 16 avril à Saint-Rémi. Ils ont défait leurs adversaires 21 à 3 en cinq matchs.

C’est l’équipe du circuit M11 A de la section Vallée qui s’est le plus améliorée durant la saison. Après avoir subi 9 défaites en 12 matchs, l’équipe a finalement conclu la saison avec une fiche de 32 victoires, 15 défaites et 3 nulles.

Les Seigneurs ont terminé demi-finalistes au tournoi de Cowansville; finalistes au tournoi provincial de Brossard; finalistes aux séries éliminatoires et aux régionaux.