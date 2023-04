Spectacle de Réal Béland au profit des Anges dans nos écoles

L’humoriste bien connu Réal Béland sera en spectacle bénéfice pour Les Anges dans nos écoles dans une « Formule intime » le 29 avril dès 18 h à l’école François-Williams à Saint-Amable.



La marraine d’honneur de cet événement spécial sera la journaliste, animatrice, auteure, marraine de la

Fondation des jeunes de la DPJ et conférencière, Nancy Audet.



Les profits serviront à soutenir, de façon discrète, les élèves défavorisés de tous les niveaux durant leur parcours scolaire. Des exemples d’aide apportée pourraient être : l’achat de vêtements, produits d’hygiène, offre de services professionnels, articles de sports, etc. Transformer la vision qu’un jeune a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champs des possibles en étant égal aux autres.



Les billets sont en vente au coût de $40



Alcool en vente sur place.

Informations :

Robert Gagnon

(514) 943-0013

France Gosselin

(514) 812-4812

Lorraine Elieff

(438)499-6053