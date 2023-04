Appui de 10,1 M$ pour augmenter la productivité du Groupe Novatech à Sainte-Julie

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 10,1 millions de dollars au Groupe Novatech pour automatiser certaines de ses activités et ainsi accroître sa productivité et ses exportations.



Le ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, en ont fait l’annonce le 17 avril dernier.



Grâce à ce projet évalué à plus de 46,5 millions de dollars, l’entreprise de portes et fenêtres pourra acquérir de nouveaux logiciels et des équipements qui lui permettront d’optimiser les processus numériques dans ses usines de Sainte-Julie, de Laurier-Station, de Saint-Agapit et de Terrebonne.



L’aide gouvernementale provient du programme ESSOR et a été autorisée à la suite des recommandations de l’Audit industriel 4.0, effectué par Investissement Québec-Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).



« Dans un contexte où la pénurie de main-d’œuvre continue d’être un enjeu important pour nos entreprises manufacturières, les investissements en automatisation deviennent essentiels. Le Groupe Novatech l’a bien compris, et nous sommes ravis de lui donner le coup de pouce nécessaire pour procéder à la modernisation de ses installations », a déclaré Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval



« Le Groupe Novatech est un leader dans son domaine, et ses projets de croissance vont générer des retombées importantes pour la région de la Montérégie. C’est une fierté d’appuyer cette entreprise afin de lui permettre d’innover davantage en intégrant l’intelligence artificielle à ses processus de fabrication », a mentionné Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie



Fondé en 1982, le Groupe Novatech est un chef de file canadien de la fabrication de composants pour l’industrie des portes et fenêtres. L’entreprise emploie quelque 1 500 personnes, dont plus de 1 000 au Québec. Des panneaux de portes résidentielles en acier, des fenêtres de porte, des portes-patio ainsi que des produits verriers destinés à la construction résidentielle, commerciale et institutionnelle sont fabriqués dans ses usines à la fine pointe de la technologie. Elle répond aux besoins de sa clientèle nord-américaine et internationale à partir de ses 16 installations manufacturières et centres de distribution situés au Québec, en Ontario, en Alberta et aux États-Unis.