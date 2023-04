Objectif de 275 000 $ pour la 14e édition de la Marche Source Bleue

Les personnes désireuses d’encourager une cause humanitaire sont conviées le 7 mai prochain à la Marche Source Bleue au profit de la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

L’événement aide à combler le budget d’exploitation de l’organisme qui accueille gratuitement depuis 2011 des adultes en fin de vie et leur offre une gamme de soins et de services multidisciplinaires hautement spécialisés.

Cette 14e édition est organisée par la Fondation Source Bleue qui souhaite atteindre un objectif financier de 275 000 $ par le biais de frais d’inscription ou de dons. Colette Provencher agira à titre de porte-parole, elle qui était présente lors de la première pelletée de terre de la construction de l’établissement il y a 13 ans.

Les participants ont le choix de s’inscrire à l’un des deux parcours, soit cinq kilomètres (accueil à 10h) ou dix kilomètres (accueil à 9h). Les départs et arrivées sont sur le site de la Maison Source Bleue. Le coût de l’inscription est de 100 $ et les marcheurs ont la possibilité de former une équipe. Un service de navette gratuit à bord d’autobus du Réseau de transport de Longueuil est mis à leur disposition à partir du stationnement incitatif De Montarville.

Les inscriptions et dons peuvent être effectués en ligne à Marche Source Bleue ou par téléphone au 450 641-3165.

Une équipe de 200 bénévoles

La Source Bleue peut compter sur une équipe de 200 bénévoles, 65 employés et 7 médecins. Avec ses 16 chambres, elle est la plus grande maison de soins palliatifs en Montérégie et l’une des plus grandes au Québec.