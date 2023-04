Sainte-Julie invite les citoyens à célébrer le Jour de la Terre du 21 au 23 avril

La température a été particulièrement douce depuis le début du mois d’avril, ce qui a donné à plusieurs le goût de sortir dehors et même d’entreprendre leur grand ménage du printemps. Ça tombe bien, car la Ville de Sainte-Julie vous propose de faire les deux!

L’invitation est donc lancée aux citoyens, aux écoles, aux organismes ainsi qu’aux commerces à participer au grand ménage du printemps à travers la ville, les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril prochains.

Lors de cette activité bien spéciale, la population est invitée à se rendre en groupe, en famille ou entre amis dans les endroits publics de Sainte-Julie tels que les parcs, les pistes cyclopédestres, etc., et d’y amasser tous les déchets qu’elle pourrait trouver à ces endroits.

Les responsables de cette initiative suggèrent d’apporter un sac pour les déchets, car ils pourront être triés aux poubelles situées dans les parcs ou à la résidence des citoyens. La Ville fera bien sûr sa part puisque des employés municipaux effectueront davantage de tournées lors de ces journées pour vider les poubelles afin de s’assurer que celles-ci ne débordent pas.

Il est à noter que les participants sont encouragés à partager une photo de l’avant et après sur les réseaux sociaux en utilisant le #vertsaintejulie.

Puisqu’il est question d’environnement, rappelons que Sainte-Julie a tenu, le 13 avril dernier, sa vente annuelle d’arbres à prix réduit. Soulignons aussi que la Municipalité a adopté en 2017 la deuxième mouture de son Plan vert afin de réduire l’empreinte écologique individuelle et collective, et ce, pour le bien des générations actuelles et futures. Ce deuxième Plan vert vise à promouvoir auprès des citoyens de meilleures pratiques environnementales et mettre en place des mécanismes de protection, de restauration et de mise en valeur de l’environnement.