Des anciens Canadiens de Montréal sur la glace à Sainte-Julie

Les jeunes joueurs des Grizzly Kodiak Atome B de Sainte-Julie et leurs parents ont vécu de belles émotions alors que deux anciens des Canadiens de Montréal, le gardien de but Richard Sévigny et le défenseur Gaston Gingras, ont pratiqué avec l’équipe, le dimanche 2 avril dernier. Cette rencontre toute spéciale a donc conclu la saison de belle façon!

C’est la gérante, Nancy Thériault, qui a inscrit son groupe au concours La Brigade des Anciens Canadiens en octobre dernier pour une pratique de 1 h 30 avec séance de photos et autographes, pour le bonheur des petits… et des grands! Sur environ 300 formations participantes, seulement 30 ont été sélectionnées pour cette activité qui vise à développer l’esprit d’équipe, l’entraide, le partage de connaissances et d’habiletés.

Rappelons que ces deux joueurs ont déjà goûté au champagne de la victoire ultime dans la Coupe Stanley. Richard Sévigny a vécu la conquête en 1979 et il a même gravé son nom sur le trophée Vézina en 1981. Il a aussi joué avec les Nordiques de Québec, ce qui veut dire qu’il pris part à l’intense rivalité dans les deux clans!

Gaston Gingras a pour sa part remporté la Coupe en 1986, lui qui était reconnu alors pour son coup de patin fluide et ses lancers frappés. Le premier choix des Canadiens au repêchage a joué dix ans dans la Ligue nationale de hockey, dont sept années avec le Grand club.

Ce sont donc de beaux souvenirs qu’ont vécu les Grizzly Kodiak Atome B, c’est-à-dire les joueurs : Nicolas Campeau-Gravel, Benjamin Fontaine, Samuel Francoeur, Gabriel Gélinas, Dalex Édouard Hubert Bernard, Cédric Landry, Charles Laplante, Mikaël Léveillé, Olivier Neveu, Noah Simard, Hubert F. Touchette, ainsi que les gardiens de but Richard Sévigny, pardon, Alexis Leclerc et Ilan Nouet, de même que l’entraîneur en chef David Alexandre Bernard et ses assistants Sylvain Gélinas, Philippe Laplante, Pascal Léveillé et Michel Landry. L’équipe remercie les commanditaires, La Petite Gourmette et Pizza Kazza, qui leur ont en plus offert un beau lunch après cette pratique bien spéciale.