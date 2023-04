Sainte-Julie souligne la persévérance scolaire des élèves et des membres du personnel scolaire

Le 29 mars dernier, les membres du conseil municipal ont honoré 27 jeunes des écoles primaires et de l’école secondaire de Sainte-Julie qui se sont démarqués dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces jeunes ont été choisis par leur école respective lors d’une tournée à laquelle participaient les membres du conseil municipal.



« Lors de ma tournée des écoles, j’ai eu la chance d’en apprendre davantage sur les 27 élèves sélectionnés. Ils ont fait preuve d’énormément de persévérance tout au long de leur parcours scolaire. Le conseil municipal et moi-même souhaitons souligner leurs efforts et les encourager à continuer. J’aimerais que les jeunes se souviennent toute leur vie qu’ils doivent garder leur motivation et surtout d’être fier de leurs réalisations et fier d’eux. Cette année, nous avons ajouté deux nouveaux volets à cette cérémonie, car il est important de reconnaître que le support du personnel scolaire est un apport primordial dans la réussite des élèves », a mentionné le maire Mario Lemay.



Nouveauté – Le personnel scolaire honoré et deux bourses remises

Cette année, deux nouveautés ont été ajoutées à la cérémonie. La première nouveauté est la reconnaissance des membres du personnel scolaire s’étant démarqués par leur persévérance chaque jour. Le personnel des écoles était invité à soumettre le nom d’un collègue de travail qui s’est particulièrement distingué. Ensuite, un comité formé d’employé de l’administration municipale a sélectionné quatre récipiendaires.



Membres du personnel scolaire reconnus :

– Nadia Bolduc – École Arc-en-ciel

– Nathalie Grisé – École du Tourne-Vent

– Janik Landry – École du Grand-Chêne

– Ginette Tremblay – École du Grand-Coteau



La seconde nouveauté est la remise de deux bourses de 750 $ et de 500 $ visant à soutenir des projets mis en place par le personnel scolaire permettant de motiver les élèves. Chaque projet a été lu attentivement par l’administration municipale et deux gagnants ont été sélectionnés.

– Projet des serres hydroponiques des classes DSC de l’école secondaire du Grand-Coteau.

– Projet « Soutenir la motivation à lire » de l’enseignante de 4e année Marie-Michèle Forget de l’école Arc-en-ciel.



Élèves reconnus par école :

École Arc-en-ciel

– Nicolas Baribeau

– Jeanne Lamoureux

– Charles-Édouard Martel

– Noa Pelletier

– Elsa Poulin

École Aux-Quatre-Vents

– Lilou Auffret

– Nicolas Fleury

– Maïka Lalancette

– Yoan Martineau

École L’Arpège

– Logan Bruens-Gentile

– Alexia Dubois

École du Grand-Chêne

– William Bélanger

– Léa Béland-Ménard

– Jérémy Lebel

– Dorothé Poitras-Chagnon

École du Moulin

– Liam Cayouette

– Ève Lesage

– Théo Robert

École du Tourne-Vent

– Julie Bédard

– Antoine Laperrière

– Clara Monette

École Le Rucher

– David Bédard

– Nico Bribosia

– Émily Victoria Camacho

– Mélodie Delisle

École secondaire du Grand-Coteau

– Alexis Gaumond

– Catherina Rmeily



À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie

Chaque année depuis neuf ans, les membres du conseil municipal se rendent dans chacune des écoles en février et en mars pour remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se sont démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces jeunes sont par la suite reçus avec leurs familles pour signer le livre d’or de la Ville et reçoivent un cadeau souvenir.