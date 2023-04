Le Centre des générations de Boucherville a le don de faire du bien : 275 500 $ remis à 19 organismes

Savez-vous que lorsque vous faites un don ou achetez au Grenier des aubaines, vous faites d’une pierre deux coups ?

Ce magasin d’économie sociale situé au 61 rue de Montbrun offre une seconde vie aux vêtements, aux jouets, aux meubles, et aux électroménagers donnés par la population. Il permet aux personnes démunies et à toute la population de se procurer des produits à prix modique, qui autrement, prendraient le chemin des sites d’enfouissement.

Les profits générés par les ventes sont par la suite redistribués dans la communauté. Le Centre des générations de Boucherville (CGB) qui administre ce magasin a ainsi encore fait des heureux la semaine dernière en procédant à la remise de dons s’élevant à 275 500 $ à 19 organismes de la région. Ces appuis financiers représentent pour chacun d’eux un important coup de pouce pour la poursuite de leurs activités.

Depuis sa création il y a 26 ans, le CGB a distribué pas moins de 3,1 M$ à plus de 40 organismes communautaires.

« Aider les personnes dans le besoin et protéger l’environnement, c’est ce qui nous anime », résume la directrice du conseil d’administration, Danielle Pettigrew.

Une fourmilière de bénévoles et une DG

Pas moins de 135 bénévoles assurent la bonne marche de l’établissement. Mme Pettigrew n’a pas manqué de souligner leur importance. « Ce sont les créateurs de notre richesse », s’est-elle exclamé.

Cette année, le CGB a décidé d’offrir un don en permanence au Magasin des aubaines pour l’embauche d’une directrice générale. « Elle accompagnera les bénévoles et fera grandir le magasin », explique la présidente. En offrant, entre autres, plus d’heures d’ouverture, plus de ventes seront réalisées, et plus de profits le seront aussi. Elle pourrait même tenter d’obtenir des subventions gouvernementales afin de favoriser la croissance de l’établissement.



À qui sont offerts les dons

Jardins collectif Montarville : 500 $

Loisirs et répit sans limites : 2 500 $

La Halte du Coin : 5 000 $

Comité d’entraide de Boucherville : 8 000 $

Centre de femmes Entre Ailes : 8 000 $

Maison Kekpart : 8 000 $

Fabrique de la Paroisse Saint-Louis : 10 000 $

Fabrique de la Paroisse Saint-Sébastien : 10 000 $

Fondation Jeanne-Crevier : 10 000 $

Fondation Lajemmerais : 10 000 $

Moisson Rive-Sud : 10 000 $

Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-D’Youville – Les Ponts de l’entraide : 13 500 $

Centre d’action bénévole de Boucherville : 20 000 $

Les logements L’APPARTenance : 20 000 $

Maison des jeunes de Boucherville : 20 000 $

Centre de Répit-Dépannage Quatre Poches : 25 000 $

Fondation Les Amis de la Casa : 25 000 $

Fondation Source Bleue : 30 000 $

Maison du bénévolat : 40 000 $