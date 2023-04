Pannes de courant majeures: Sainte-Julie offre des services aux citoyens sinistrés

En raison des pannes de courant majeures sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie, la Ville annonce l’ouverture de centres d’accueil pour les citoyens.



La bibliothèque municipale, située au 1 600, chemin du Fer-à-Cheval, sera ouverte de 9 h à 21 h. Les citoyens pourront charger leurs appareils électroniques et faire du télétravail. Les animaux de compagnie ne sont pas permis.



À compter de 9 h le 6 avril, le Centre multisports régional, situé au 200, rue Jean-Coutu à Varennes sera également disponible pour accueillir les citoyens. Des douches sont accessibles (les citoyens doivent apporter leurs items d’hygiène personnelle) et les animaux ne sont pas permis.

On demande aux citoyens qui ont des problématiques particulières ou inquiétudes de communiquer avec la Ville de Sainte-Julie au 450 922-7111 ou par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. La Ville invite les citoyens qui connaissent des voisins vulnérables à ne pas hésitez pas à aller cogner à leur domicile pour s’assurer qu’ils vont bien.



La Ville rappelle également aux citoyens de ne jamais utiliser à l’intérieur les appareils conçus pour l’extérieur (ex. : barbecues au charbon de bois ou au propane, équipements de camping). Ces appareils peuvent causer des intoxications au monoxyde de carbone, un gaz toxique qui ne se voit pas ni ne se sent. Respirer du monoxyde de carbone peut être très dangereux.



Le site d’Hydro-Québec reste la référence pour s’informer au sujet des pannes. Il peut être consulté au https://pannes.hydroquebec.com/pannes.



Rappel de la situation

Dans la journée du 5 avril, un cocktail météo a déferlé sur la région, laissant de nombreux centimètres de verglas sur les arbres et fils électriques. Selon les dernières informations d’Hydro-Québec, plus de 8 000 adresses sont touchées à Sainte-Julie sur un total de 13 371.

Les équipes municipales sont sur le terrain depuis le 5 avril afin de sécuriser les rues, notamment en épandant des abrasifs et en dégageant les branches d’arbres cassées.



Le Service de sécurité incendie est également présent. Une cinquantaine d’appels sont rentrés seulement dans la soirée du 5 avril, majoritairement pour des pannes, des arbres sur les fils et des feux de cheminée.