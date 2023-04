Proches aidants : des mesures pour vous soutenir

Si vous apportez de l’aide et du soutien à une ou plusieurs personnes ayant besoin d’assistance en raison de leur âge, d’un problème de santé physique ou psychologique, d’un handicap ou autres, qu’il s’agisse d’un membre de votre famille, d’un collègue de travail ou d’un ami, vous êtes une personne proche aidante (PPA). Parmi les signes indiquant que vous êtes peut-être une PPA, citons le soutien offert pour de l’assistance régulière pour les activités quotidiennes, le transport, la gestion des médicaments, les travaux domestiques, la participation aux rendez-vous médicaux et le soutien émotionnel, entre autres. Être une personne proche aidante est un rôle important, car il permet aux personnes qui ne sont peut-être pas en mesure de prendre soin d’elles-mêmes de maintenir leur autonomie et une qualité de vie. Si vous vous retrouvez régulièrement à prendre soin d’un être cher, il est important de vous reconnaître en tant que personne proche aidante. Bien qu’il puisse s’agir d’une expérience enrichissante, être une PPA peut également être exigeant physiquement et émotionnellement. Les PPA peuvent vivre du stress, de l’inquiétude, de l’épuisement et un sentiment d’isolement. Elles peuvent aussi vivre des répercussions financières, ce qui peut avoir un impact sur leurs autres responsabilités familiales ou sociales. Il est important de ne pas hésiter à demander de l’aide si vous en ressentez le besoin. Des mesures d’aide concrètes sont disponibles pour vous soutenir. Différents services et organismes existent pour vous aider : Info-Santé et Info-Social : 8-1-1 option 1 (Info-Santé) et option 2 (Info-Social) Accueil psychosocial de votre CLSC : 1 833 771-3716 Service Info-Aidant de l’Appui pour les proches aidants : 1 855 852-7784 ou www.lappui.org Pour plus d’informations, consultez notre page sur les personnes proches aidantes.