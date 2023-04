Marche du Pardon dans le Vieux-Varennes le 7 avril

Une Marche du Pardon (Chemin de croix) se tiendra dans les rues du Vieux-Varennes lors du Vendredi saint, soit le 7 avril prochain. Le départ sera donné à 12 h 30 à la chapelle Saint-Joachim (75, rue Sainte-Anne) et comportera sept arrêts à des lieux signifiants sur environ trois kilomètres. Prières, méditations, chants et temps de silence accompagneront la Marche. En cas de mauvais temps, le Chemin de croix aura lieu dans la basilique. Bienvenue tout spécialement aux familles de tous âges avec leurs enfants afin de vivre ensemble la marche vers Pâques. À l’arrivée à la basilique Sainte-Anne, les marcheurs peuvent se joindre à l’office du Vendredi saint qui débutera à 15 h. Pour les détails du parcours, visitez le site Internet : www.upmargueite.ca

En soirée sera également présenté Le Chemin de croix en paroles et musique ce même Vendredi saint à 19 h 30 en la basilique Sainte-Anne. L’entrée est libre (offrandes volontaires). De la méditation et des prières sur le Chemin de croix seront proposées par le recteur de la basilique, Mario Desrosiers, de même que des œuvres choisies pour chœur et orgue par Pierre Gadbois, organiste titulaire, et la Chorale Sainte-Anne.