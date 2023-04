Une nouvelle centenaire est célébrée à Sainte-Julie!

Le 26 janvier dernier, madame Hélène Gilbert a eu l’honneur de célébrer ses 100 ans et sa famille a organisé une grande fête à la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie pour souligner cet événement bien spécial. Près de 100 personnes ont pu vivre ce beau moment avec celle qui fait du bénévolat deux journées par semaine et qui joue encore aux poches chaque jeudi. Lors de la soirée qui s’est tenue au début du mois de mars, Mme Gilbert s’est même permis de danser un petit « twist », rien de moins! Celle qui est née à Saint-Alfred-de-Beauce a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour ses 100 ans et aussi pour son bénévolat. On la voit ici entourée de ses deux nièces, Manon et France, après que la centenaire ait fait son petit pas de « twist », pour le plus grand bonheur des invités!