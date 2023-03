La Régie de police salue le travail des travailleurs sociaux

Dans le cadre de la Semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent profite de l’occasion pour mentionner la contribution considérable de Camylle Côté, travailleuse sociale, au sein de l’organisation. Le principal rôle de Camylle dans l’équipe de soutien en intervention psychosociale (ESIP) est d’assurer un support de 2e ligne à la clientèle vivant des difficultés, connues ou passagères, suite aux opérations policières de première ligne. Elle guide les personnes vers les bonnes ressources ainsi que vers les services adaptés à leurs besoins, elle les accompagne vers l’amélioration de leur fonctionnement social et, au besoin, elle effectue les suivis auprès des professionnels attitrés aux dossiers. Finalement, elle peut également être appelée à apporter un soutien aux patrouilleurs durant une intervention, lorsque la situation le commande. Dans une société de plus en plus aux prises avec des problèmes de santé mentale, le rôle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux se doit d’être valorisé. Un grand merci collectif à nos travailleuses sociales et travailleurs sociaux qui placent l’humain au cœur de leur profession!