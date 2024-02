Une première clinique d’infirmières praticiennes spécialisées en Montérégie

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la députée de Laporte, Isabelle Poulet, soulignent l’ouverture d’une première clinique d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sur le territoire de la Montérégie-Centre, soit la 10e au Québec. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement d’ouvrir 23 cliniques publiques d’IPS d’ici 2028.



Située au CLSC Samuel-de-Champlain de Brossard, la clinique vise à offrir un meilleur accès aux services de première ligne aux personnes de la région, notamment à celles qui n’ont pas de médecin de famille. Elle permet d’assurer une prise en charge efficace de problèmes de santé courants, aigus ou chroniques et, de même, contribue à réduire la pression sur les urgences.



Afin d’accéder aux services de la clinique d’IPS, la population doit actuellement être réorientée à partir du Guichet d’accès à la première ligne (GAP), de Rendez-vous santé Québec (RSVQ) ou du 811 (Info-Santé et Info-Social).



Les IPS travailleront en collaboration avec plusieurs autres professionnels et professionnelles de la santé tels que des infirmières cliniciennes, des travailleuses et travailleurs sociaux et des physiothérapeutes. Notons qu’une IPS en santé mentale fait également partie de l’équipe.



« Les cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées sont un des moyens mis de l’avant pour offrir aux patientes et patients un accès rapide et facile aux soins dont ils ont besoin, au bon moment. Nous poursuivons l’ouverture de ces cliniques un peu partout au Québec. La contribution de ces professionnelles de la santé est précieuse, et je les remercie de mettre à profit leurs grandes compétences pour favoriser une meilleure accessibilité aux services de santé, tant physique que mentale » a mentionné Christian Dubé, ministre de la Santé



« Avec cette nouvelle clinique d’infirmières praticiennes spécialisées, les citoyens et citoyennes de la circonscription de Laporte et de l’ensemble de Montérégie-Centre pourront profiter d’un meilleur accès aux services de santé. Je suis très fière que la première clinique de ce genre dans la région soit implantée ici, à Brossard. C’est un projet qui vient concrètement améliorer l’offre de services de santé à la population d’ici. Merci aux équipes qui contribuent à cette initiative. », a renchéri Isabelle Poulet, députée de Laporte.



Faits saillants :



La clinique accueille la clientèle sur rendez-vous à partir du GAP, du RVSQ ou du 811 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et les samedis et dimanches, de 8 h à 12