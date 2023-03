Aide supplémentaire de 75 M$ pour le projet d’expansion dans la ZIP Contrecoeur-Varennes

À la suite de la présentation du budget 2023-2024 par le ministre des Finances, Éric Girard, l’Administration portuaire de Montréal (APM) a accueilli très favorablement un soutien financier additionnel de 75 M$ accordé au projet d’expansion des installations du Port de Montréal dans la Zone industrialo-portuaire (ZIP) Contrecœur-Varennes.

« Grâce à cette contribution, nous pourrons continuer le développement de notre projet de terminal à conteneurs de Contrecœur, un projet qui aura des retombées économiques positives considérables dans un contexte où, avec les crises récentes ayant affecté les chaînes d’approvisionnement et l’économie, il est nécessaire plus que jamais de mettre en place les infrastructures de commerce critiques pour l’avenir », a déclaré par voie de communiqué Martin Imbleau, président-directeur général de l’APM.

Il a de plus rappelé que le Port de Montréal permet aux entreprises et du Québec, mais aussi de l’Ontario et du reste du Canada, d’exporter et d’importer leurs marchandises dans 140 pays sur tous les continents. « Le soutien du gouvernement du Québec est un geste concret pour soutenir les entreprises d’ici avec une chaîne logistique plus performante, plus durable et plus résiliente. »

« Ce geste du gouvernement du Québec aura pour effet de consolider un maillon fort du corridor Saint-Laurent et ce, pour plusieurs décennies », a-t-il ajouté en précisant que le projet vise à accroître la capacité de manutention de conteneurs, tout en misant sur la synergie de 6 000 entreprises en transport et logistique dans le Grand Montréal.

Rappelons dans ce dossier que cette somme additionnelle de 75 M$ s’ajoute aux 55 millions déjà annoncés en janvier 2021 par le gouvernement Legault. Le total de la participation de l’État québécois atteint donc maintenant 130 millions de dollars pour ce projet évalué à plus de 750 M$ où transiteraient chaque année 1,15 million de conteneurs et jusqu’à 1 200 camions chaque jour.

L’APM a précisé que le processus d’approvisionnement visant à sélectionner le partenaire privé qui s’occupera notamment de la construction, du financement et de l’exploitation du futur terminal suit son cours. L’annonce du soumissionnaire gagnant de l’appel d’offres est prévue pour le troisième trimestre de 2023 et la construction débutera ensuite selon le calendrier préconisé par le partenaire privé, en vue d’une mise en service graduelle à la fin de 2026.