Importants travaux sur le pont d’étagement du chemin de la Belle-Rivière à Sainte-Julie

La saison des cônes orange débute en force à Sainte-Julie avec les travaux de réparation du pont d’étagement du chemin de la Belle-Rivière, qui enjambe l’autoroute 30. Ceux-ci débuteront le 3 avril prochain et se poursuivront jusqu’en septembre 2023.

Le ministère des Transports (MTQ) a informé les usagers de la route que, durant ce chantier, la circulation sur le pont en direction ouest (vers Boucherville) sera maintenue en tout temps. La circulation sur le pont en direction est (vers Sainte-Julie) sera fermée pendant environ cinq mois, soit jusqu’au début de septembre.

Le pont sera occasionnellement fermé dans les deux directions de soir et de nuit, dès 20 h. De plus, le viaduc sera fermé dans les deux directions pour un blitz lors de la dernière fin de semaine pour effectuer l’asphaltage final.

Sur l’autoroute 30, toutes les voies de circulation seront ouvertes le jour. Lors des entraves de soir et de nuit, une voie de circulation sur deux sera toujours disponible, dans chaque direction, et la circulation se fera sur les voies de circulation régulières ou sur la chaussée opposée avec une circulation à contresens et la vitesse sera abaissée.

Lors de la circulation à contresens ou lors de la fermeture de la voie de droite de l’autoroute 30, certaines bretelles d’entrée et/ou de sortie de l’autoroute 30 pourraient être fermées de soir et de nuit, soit la bretelle de sortie no 87 (Sainte-Julie/Saint-Amable) de l’autoroute 30 est ou ouest; la bretelle d’entrée en provenance de la rue Lorraine/chemin d’Anjou/rue Michael-Faraday vers l’autoroute 30 ouest; la bretelle de sortie no 89 (Varennes) de l’autoroute 30 est. Prenez note que la bretelle d’entrée en provenance du chemin de la Belle-Rivière vers l’autoroute 30 est restera ouverte.

Le MTQ précise qu’en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger.