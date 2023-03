Les Vélomanes de Sainte-Julie : 40 ans de plaisir à rouler!

On ne pourra jamais connaître le nombre de kilomètres parcourus en 40 ans par les membres du Club cycliste Les Vélomanes de Sainte-Julie, mais on sait par contre la quantité de plaisir que ses adeptes ont accumulé durant ces quatre décennies : une tonne!

L’objectif principal du club est de permettre à ses membres de rouler en peloton et d’apprendre à sillonner à vélo dans une ambiance dynamique, sécuritaire et surtout dans le plaisir. L’organisme cyclosportif est sous l’égide d’un nouveau président, Louis-Antoine Corbeil, qui est actif dans le club depuis 1990. Ses dirigeants organisent une sortie anniversaire le 4 juin prochain et, à cette occasion, les anciens membres seront les bienvenus pour rouler avec le groupe, partager de beaux souvenirs et un lunch par la suite. Il est à noter qu’une séance d’information se tiendra le jeudi 30 mars dès 19 h 30 au Centre communautaire de Sainte-Julie, situé au 550, rue Saint-Joseph, pour ceux qui souhaitent se joindre au club et auraient des questions.

Il y a du nouveau cette année puisque les responsables ont créé un groupe de vitesse (23 à 24 km/h) pour permettre l’accessibilité à des cyclistes de tous les niveaux. En plus des sorties locales avec des départs de Sainte-Julie et des sorties extérieures les fins de semaine, Les Vélomanes proposent des sorties les mercredis soir avec des départs de Boucherville. Ils offrent également des sessions d’entraînement par intervalle les mardis et, cette année, il y aura quelques sessions les jeudis pour l’intégration des nouveaux et la pratique de certaines habiletés techniques à vélo, qui sont organisées par le président, Louis-Antoine Corbeil.

Pour plus d’informations, vous n’avez qu’à écrire à l’adresse : lesvelomanes@gmail.com