« La Montérégie: une locomotive pour la nation québécoise! »

« La Montérégie est une force majeure au Québec et elle doit continuer à occuper la place qui lui revient sur l’échiquier gouvernemental. Nous possédons des atouts stratégiques dans toutes les sphères de la société, notamment en matière économique, qui nous permettent d’être une locomotive pour la nation québécoise », a déclaré la ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, devant plus de 100 élus et gens d’affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), le 17 mars dernier.

Lors de son allocution, Mme Roy a rappelé que la Montérégie compte environ 1,5 million d’habitants et que c’est la deuxième région en importance au Québec, car elle regroupe 17 % de la population de la province, c’est-à-dire à peu près l’équivalent des trois régions de Laval, Lanaudière et des Laurentides combinées.

« La Montérégie est également une terre d’accueil de premier plan : parmi la population immigrante admise entre 2011 et 2020, 16 % de ceux qui étaient encore au Québec en 2022 sont établis dans notre région. C’est donc la deuxième région d’accueil, avant la Capitale-Nationale et avant Laval. La Montérégie figure également au deuxième rang des régions du Québec quant au revenu disponible par habitant (devancée seulement par la Capitale-Nationale) », a ajouté la ministre.

« La Montérégie a aussi une économie forte et une économie très diversifiée. Saviez-vous qu’entre 2018 et 2022, le ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi qu’Investissement Québec ont investi pour 1,8 milliard $ dans la région? En comparaison, pour la même période, Laval a eu 824 millions $ et l’Estrie 637 millions $. En termes d’investissements privés, encore une fois, la Montérégie figure au deuxième rang de toutes les régions du Québec. Et si la Montérégie compte pour 17 % de la population du Québec, eh bien, elle compte pour 20 % des emplois », a-t-elle souligné en précisant qu’elle est aussi la première région agricole au Québec.

Mme Roy s’est réjouie également qu’une autre infrastructure de transport importante marque un tournant majeur sur la Rive-Sud en matière de mobilité, soit le Réseau express métropolitain (REM), avec ses trois stations à Brossard. « Le REM, qui sera en service 20 h par jour, 7 jours sur 7, avec des passages toutes les deux minutes et demie en période de pointe et toutes les cinq minutes en période hors pointe. Une façon rapide de se rendre au centre-ville de Montréal à l’abri de la congestion routière », tout en ajoutant qu’aujourd’hui, « on estime qu’environ 65 % des déplacements se font davantage dans un axe est-ouest. Les planifications futures devront en tenir compte. »

Une économie forte doit aussi se faire en combinant la conciliation travail-famille et c’est à titre cette fois de ministre de la Famille qu’elle a évoqué le projet pilote « très prometteur » de service de garde éducatif en communauté et en entreprise. « Depuis le lancement du projet pilote, nous avons déjà accepté 97 projets, pour un potentiel de 849 places. Et de ce nombre, au moins 34 projets sont déjà en fonction. Vous comprendrez qu’on ne veut pas s’arrêter là et qu’on travaille pour que le développement du réseau passe à la vitesse supérieure. Les possibilités sont nombreuses et la flexibilité qu’apporte ce projet pilote est certainement à l’avantage des entreprises et des petites communautés. À mon sens, l’engouement rencontré est éloquent quant à la pertinence de ce projet », a affirmé Suzanne Roy.

« Et croyez-moi, je suis bien consciente de mon rôle de ministre responsable de la Montérégie, je le prends à cœur et je ne ménagerai aucun effort pour partager la fierté que j’ai pour cette région, parce que je crois, sincèrement, à ses forces et à son pouvoir d’attraction. »