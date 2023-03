Des citoyens s’inquiètent de la construction d’un immeuble de 28 logements au 500 rue Saint-Joseph à Sainte-Julie

Une maison unifamiliale située au 500, rue Saint-Joseph à Sainte-Julie devrait être démolie pour faire place à un immeuble de 28 logements locatifs. Le projet initial a été rejeté il y a deux ans par le conseil municipal, mais un deuxième plan proposé par la suite par le promoteur a été accepté. Toutefois, les inquiétudes de certains citoyens des alentours demeurent et ils veulent mobiliser le plus de gens possible à l’assemblée publique du 4 avril prochain afin de faire part de leurs préoccupations.



Rappelons dans ce dossier que, lors de la séance du mardi 13 avril 2021, les élus de Sainte-Julie avaient confirmé qu’ils maintenaient une décision prise par le comité de démolition en novembre 2020, soit celle de ne pas accorder le certificat demandé par les promoteurs désirant démolir la propriété sise au 500, boul. Saint-Joseph afin d’ériger un immeuble à logements sur ce terrain.



Des citoyens des alentours avaient notamment fait valoir que cet immeuble de 28 logements locatifs avec 40 places de stationnement détonnait avec l’ensemble du Vieux-Village; qu’il fallait préserver une uniformité de l’architecture dans cette zone patrimoniale; sans compter que ce genre de projets pourrait se multiplier à l’avenir dans ce secteur. Autre point majeur, ce projet entrainerait l’abattage d’une partie de la trentaine d’arbres matures sur le terrain et ceux-ci seraient remplacés par de petits arbustes qui prendraient 10 ou 20 ans avant d’atteindre une taille respectable.



Une trentaine de citoyens avaient alors signifié leur opposition à cette construction telle que présentée. Le promoteur a donc retravaillé le projet qui a été à nouveau soumis à la Ville et il a été accepté cette fois par le conseil municipal en février 2023.



En entrevue téléphonique, le directeur de l’urbanisme, Pierre-Luc Blanchard, a entre autres fait valoir que le nouveau bâtiment avec façade sur la rue Saint-Joseph est mieux intégré à la trame urbaine actuelle et que 34 des 40 stationnements sont intérieurs. Il a également mentionné qu’il y a présentement très peu de logements sur le territoire et que ce projet permettrait d’offrir une alternative aux gens qui sont à la recherche de tels appartements.



Un gel imposé dans le Vieux-Village

La Ville de Sainte-Julie a pris en considération les inquiétudes manifestées par les citoyens en ce qui concerne l’uniformité de l’architecture dans le Vieux-Village. Le conseil a donc imposé un gel sur tout ce secteur, le temps de statuer sur la question du développement qui sera permis à l’avenir et sur les critères qui seront exigés. Toutefois, le 500, rue Saint-Joseph ne fait pas partie de ce gel, au grand dam des citoyens préoccupés, car il a été imposé par la suite.



Ceux-ci ont encore une fois multiplié les démarches pour contester le projet, mais ils n’ont pu recueillir suffisamment d’opposants, car ils allèguent que les avis de démolition n’ont pas été envoyés à chaque adresse, mais plutôt aux différents syndicats de copropriétaires adjacents, ce qui a compliqué la mobilisation.



Certains d’entre eux ont donc décidé de faire dans les prochains jours un porte-à-porte dans les environs du projet (sos.vieuxvillage@gmail.com) afin qu’un plus grand nombre possible de citoyens soient présents à l’assemblée publique du mardi 4 avril prochain pour faire part de leurs préoccupations dans ce dossier dans l’espoir d’être à nouveau entendus par le conseil municipal ou que ce projet fasse partie du gel décrété dans tout le Vieux-Village.