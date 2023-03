Exo ajoute une navette temporaire sur la route 132 entre Varennes et Contrecoeur

Sensible aux demandes des usagers des lignes 700 et 701 effectuant un arrêt entre Varennes et Contrecœur, exo a entrepris d’y implanter une navette temporaire sur réservation à compter du 20 mars prochain. Ce nouveau service portant le numéro de ligne 360 permettra de se rendre de façon sécuritaire d’une adresse ou d’une intersection sur la route Marie-Victorin (route 132), comprise entre la montée Picardie à Varennes et le parc régional des Grèves à Contrecœur, à l’un des 5 points de correspondance avec les lignes d’autobus 700 et 701, et réciproquement.



Pour rappel, exo avait annoncé en décembre dernier la fin des embarquements et débarquements aux arrêts non-officiels sur la route 132. Cette décision a mis fin à une pratique dangereuse compte tenu de la vitesse élevée sur cette route (plus de 70 km/h). Le nouveau service de navette temporaire (ligne 360) permet d’offrir une solution à cet enjeu en transportant de façon sécuritaire les usagers au point de correspondance avec les lignes 700 et 701 le plus proche en attendant qu’exo et ses partenaires puissent installer de nouveaux arrêts officiels et sécuritaires.



Ce service offert à bord de voitures taxi sera en opération de 4 h 15 à 2 h 15 en semaine, et de 5 h 00 à 2 h 15 le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les clients doivent réserver leur déplacement en téléphonant au 450-652-2833 au moins une heure à l’avance. Les usagers qui désirent réserver un départ avant 6 h le matin doivent cependant appeler avant 19 h la veille. La validation du titre de transport s’effectuera dans les autobus des lignes 700 et 701.



Points de correspondance avec les lignes 700-701





Contrecoeur 10350, rte Marie-Victorin

(parc régional des Grèves) Arrêts: 70572 et 70573



Contrecoeur rte Marie-Victorin / montée Saint-Roch Arrêts: 70522 et 70523



Contrecoeur rte Marie-Victorin / rue Ducharme

(mairie de Contrecoeur) Arrêts: 70460 et 70461



Verchères 581, rte Marie-Victorin

(mairie de Verchères) Arrêts: 70344 et 70345



Varennes 2250, rte Marie-Victorin

(école J.-P.-Labarre) Arrêts: 70098 et 70099



« La sécurité des usagers, des chauffeurs et des automobilistes demeure la préoccupation première d’exo Nous sommes très actifs à travailler en collaboration avec tous nos partenaires dans le but d’aménager de nouveaux d’arrêts officiels de manière sécuritaire sur les lignes 700 et 701. D’ici l’implantation de ces arrêts, exo espère que l’ajout de la navette temporaire répondra au besoin des clients dont l’origine ou la destination de leur déplacement se trouve éloignée d’un arrêt officiel. », a déclaré Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive – Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité.