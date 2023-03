Les Agricultrices de la Montérégie Est en mission de partage chez des agricultrices Sénégalaises

Cinq Agricultrices de la Montérégie Est, accompagnées de huit agricultrices de diverses régions du Québec, ont participé à une mission en Afrique, organisée par UPA Développement international (UPA-DI). Le groupe d’agricultrices a participé à cette mission de partage et de collaboration avec des agricultrices du Sénégal, membres du Collège des femmes, l’équivalent de la Fédération des Agricultrices du Québec. C’est dans un climat de partage et de chaleureuse collaboration que s’est déroulée cette mission dans différentes régions du pays.



Elles ont contribué à échanger en vue de la réalisation d’un projet d’organisation d’élevages pour le pays. L’objectif était d’accompagner des femmes entrepreneures à développer leurs habiletés et à échanger sur les défis associés au projet, dans un souci de rentabilité, d’autonomie et d’autosuffisance. Des échanges ont également été faits avec des groupes de femmes entrepreneures œuvrant dans différents types d’entreprises agricoles.



« Les femmes Sénégalaises sont rayonnantes et flamboyantes par les couleurs des vêtements qu’elles portent quotidiennement. Elles sont les rayons et la lumière dans la grisaille et les difficultés parfois du pays. Elles rayonnent également par leur implication et leur dévouement dans leur travail acharné dans toutes les sphères des organisations agricoles. Une particularité remarquable, est qu’une loi porte sur la parité hommes-femmes dans les institutions électives et semi-électives du pays, ce qui est particulièrement rare dans le monde. Elle démontre une volonté de reconnaissance du rôle des femmes et d’atteindre la parité dans les instances décisionnelles » déclare Michèle Laberge, présidente des Agricultrices de la Montérégie Est et 2e vice-présidente des Agricultrices du Québec.