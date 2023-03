Simplification du processus d’authentification pour la création d’un compte SAAQclic à Longueuil

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, ont annoncé que le processus de création d’un compte au Service d’authentification gouvernementale (SAG) est simplifié dans sept centres de services au Québec pour faciliter l’accès à SAAQclic. Dès maintenant, en plus de pouvoir accéder aux services en ligne de manière autonome, la clientèle pourra bénéficier d’un accompagnement dans un des nouveaux espaces SAAQclic situés dans les centres de services suivants : Langelier (Montréal); Gatineau; Laval; Longueuil; Lebourgneuf; Drummondville; Saguenay. Dans les espaces SAAQclic, puisque la vérification d’identité se fait en présence d’un membre du personnel, deux pièces d’identité avec photo suffiront, soit la carte d’assurance maladie et le permis de conduire. Si la personne n’a pas de permis de conduire, elle pourra présenter un autre document officiel, comme un certificat de naissance délivré par le Directeur de l’état civil ou un passeport. De l’accompagnement pour réaliser les transactions dans SAAQclic sera également offert. Rappelons que SAAQclic demeure la porte d’entrée privilégiée pour éviter l’achalandage en succursale. L’aménagement des espaces SAAQclic fait partie du plan d’action annoncé par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) le 5 mars dernier, et permet la création simplifiée du compte en ligne, tout en étant aussi sécuritaire. Deux unités mobiles sont également mises en circulation aujourd’hui afin de promouvoir SAAQclic dans les différentes succursales du Québec. De plus, à partir de demain midi, la SAAQ indiquera sur son site Web les temps d’attente moyens dans l’ensemble de ses points de services. Les clientes et clients disposeront donc de plus d’informations et pourront mieux planifier leurs déplacements.